В Кремле заявили, что статус СВО не будет пересматриваться
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, в том числе, правозащитный характер специальной военной операции.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
️В Кремле сообщили, что статус специальной военной операции пересматриваться не будет. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Об этом речи не идет. Остается специальной военной операцией. Она продолжается», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Дмитрий Песков подчеркнул, в том числе, правозащитный характер специальной военной операции. Он обратил внимание на звучавшие с самого начала СВО заявления Кремля, что одна из важнейших целей спецоперации - защита права на жизнь людей Донбасса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят.