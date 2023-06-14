В Кремле заявили, что статус СВО не будет пересматриваться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, в том числе, правозащитный характер специальной военной операции.

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️В Кремле сообщили, что статус специальной военной операции пересматриваться не будет. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом речи не идет. Остается специальной военной операцией. Она продолжается», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Дмитрий Песков подчеркнул, в том числе, правозащитный характер специальной военной операции. Он обратил внимание на звучавшие с самого начала СВО заявления Кремля, что одна из важнейших целей спецоперации - защита права на жизнь людей Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бронемашины Bradley и танки Leopard прекрасно горят.