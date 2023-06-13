Путин: нужно укреплять границу России

Проблема с обстрелами в приграничных областях связана с желанием отвлечь наши силы и средства, отвезти подразделения с важных участков.

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости укреплять границу РФ.

«Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена», - сказал глава государства на встрече с российскими военкорами.

Тем не менее возможность обстреливать приграничную с РФ территорию со стороны Украины остается, констатировал президент. Он также указал на необходимость повышения контрбатарейной борьбы.

Президент добавил, что Россия может рассмотреть вопрос о создании «санитарной зоны» на Украине в случае продолжения обстрелов территории РФ.

Путин объяснил, с чем связаны обстрелы Белгородской области - с желанием противника отвлечь российские силы и средства и отвезти подразделения с важных для РФ участков.

Глава государства сообщил и о масштабном контрнаступлении Украины, с использованием резервов. По его словам, враг понес большие потери.