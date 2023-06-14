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Виновный в разливе бензина на Лене танкер уплыл из Иркутской области

Максим Крюков
10:42 14.06.2023
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что судно покинуло регион во время расследования уголовного дела.
Виновный в разливе бензина на Лене танкер уплыл из Иркутской области
© Фото: ТРК «Звезда»
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Танкер «Ерофей Хабаров», который стал участником столкновения с другим судном, в результате чего произошла утечка бензина на реке Лене, покинуло Иркутскую область, его ищут. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Судно "Ерофей Хабаров" покинуло территорию Иркутской области. Это при том, что идет расследование уголовного дела», - написал он в своем Telegram-канале.

В понедельник, 12 июня, стало известно, что в Иркутской области на реке Лена столкнулись два танкера. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте сообщили, что инцидент произошел в районе населенного пункта Алексеевск, отметив, что цистерна с бензином получила повреждения, топливо начало утекать в реку. В МЧС России в свою очередь рекомендовали местных жителей не использовать воду из реки ниже по течению от места, где произошли столкновение двух танкеров и утечка топлива.

После происшествия глава региона Игорь Кобзев заявил, что капитан танкера «Ерофей Хабаров» был в нетрезвом состоянии. По словам Восточно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Авдеева, предварительной причиной ЧП стало нарушение правил судовождения.

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