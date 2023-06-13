Капитан одного из столкнувшихся на Лене танкеров был пьян

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Капитан танкера «Ерофей Хабаров», который столкнулся с другим танкером на реке Лене в Иркутской области, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Как рассказал Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев, предварительной причиной происшествия стало нарушение правил судовождения.

«Судном "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв», - написал Кобзев.

По предварительным данным, в результате столкновения танкеров в реку Лену попало от 30 до 90 тонн топлива. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело.

Два танкера - ТР-901 и «Ерофей Хабаров» - столкнулись на Лене вечером в понедельник. У «Ерофея Хабарова», перевозившего 138 тонн топлива, повреждена одна из емкостей. Экипаж судна устранил утечку в течение 30 минут, были установлены боновые заграждения и применены сорбенты.