В стране и мире Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области Ян Брацкий В результате происшествия, в акваторию реки попал бензин, который перевозил один из танкеров. © Фото: zapsib-sut.sledcom.ru Читайте нас на: Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Алексеевск, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. «На реке Лена в районе п. Алексеевск Киренского района произошло столкновение двух судов танкера ТР-901, находившегося на ремонте в порту в п. Алексеевск, и танкера ТР-900 "Ерофей Хабаровск", перевозившего 832 тонны бензина», - говорится в сообщении ведомства. Цистерна с бензином получила повреждения, топливо начало утекать в реку. В результате происшествия никто не пострадал. Проводится доследственная проверка. Ранее спасателям пришлось эвакуировать 153 пассажира с борта теплохода «Александр Свирский» в Тверской области. По пути из Москвы в Тверь у судна сломался генератор. Пассажиров доставили на берег, они продолжили путь к месту назначения на автобусах. Экспертное мнение и аналитика