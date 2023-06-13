Население предостерегли от использования воды из Лены из-за утечки топлива после аварии

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Населению рекомендовано не использовать воду из реки Лена ниже по течению от места, где произошло столкновение двух танкеров и утечка топлива. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

«Населению рекомендовано не использовать воду из реки Лена ниже по течению от места аварии для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд», - говорится в сообщении.

Рекомендация действует до снятия режима чрезвычайной ситуации, отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что авария на реке не повлияла на жизнедеятельность населения в поселках ниже по течению и не представляет опасности для жизни людей. В населенных пунктах действуют не связанные с рекой водозаборные скважины.

Два танкера - ТР-901 и «Ерофей Хабаров» - столкнулись на Лене вечером в понедельник. У «Ерофея Хабарова», перевозившего 138 тонн топлива, повредило одну из емкостей. Экипаж судна устранил утечку в течение 30 минут, были установлены боновые заграждения и применены сорбенты.

По факту происшествия Восточное межрегиональное СКР на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ») и части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения транспорта»). Известно, что одним из танкеров на момент происшествия управлял помощник капитана, так как сам капитан был пьян.