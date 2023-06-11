В зоне экоцида: к чему привела атака украинских боевиков по Каховской ГЭС

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Всю неделю в центре нашего внимания была обстановка на Запорожском направлении и вокруг Каховской ГЭС.

В ночь на вторник по верхней части станции была нанесена новая серия ракетных ударов - и конструкция, стойко державшаяся под украинскими обстрелами больше года - в этот раз не выдержала, и начала разрушаться.

Рухнули более половины пролетов ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды, и бурный поток, сметая все на своем пути, обрушился на все прибрежные города и поселки. В пиковые значения вода местами поднималась до 12-ти метров. Для понимания - это высота 4-ех этажного дома.. Началась экстренная эвакуация. В регион оперативно были переброшены дополнительные силы МЧС. В новой Каховке, Голой Пристани, Алешках - ситуация была наиболее сложной. Там людей спасатели снимали прямо с крыш затопленных домов.

Всего в зоне бедствия оказались более 40-ка тысяч человек. При этом, что происходит на другом затопленном берегу, в зоне подконтрольной Украине - неизвестно. Можно только посочувствовать простым людям, очевидно, что западные наемники, захватившие регион, явно не кинулись их спасать и вывозить в безопасные места.

Про экологический и экономический ущерб - даже говорить нечего. Вся затопленная территория даже после того как вода уйдет - на долгие годы останется непригодной ни для сельского хозяйства, ни для проживания.

И еще говорящий факт. Даже после совершенного теракта - украинские боевики не успокоились. В четверг по Голой Пристани, по пункту эвакуации гражданских - был нанесен удар. Били прицельно по автобусам, на которых собирались вывозить людей. Погибли два человека, в том числе беременная женщина. То есть тех, кого не смогли утопить - террористы решили добить артиллерийским обстрелом.

Ближе всего к разрушенной дамбе находится город Новая Каховка - именно он принял на себя первый удар стихии. Многие дома за считанные минуты ушли под воду по самую крышу. Как отмечают местные жители, благодаря своевременному оповещению и помощи военных, паники удалось избежать.

«Благодаря солдатам людей ночью поподнимали, эвакуировали. Вот это им большое спасибо конечно. Паники как таковой не было, переживали люди. Но паники лично я нигде не наблюдал», рассказал житель Новой Каховки Виктор.

На помощь людям, оказавшимся в ловушке в собственных домах, сразу же пришли спасатели. Сотрудники МЧС и волонтеры эвакуируют тех, кто хочет уехать из опасной зоны, и привозят еду и питьевую воду тем, кто все же решил остаться. Вывозить приходится не только людей - но и домашних животных.

Спасатели работают выполняют под непрекращающимися обстрелами со стороны украинских радикалов. Украинские националисты, как могут, ухудшают гуманитарную катастрофу.

«ВСУ наносят удары постоянно. Вчера ребята, которые занимались эвакуацией, наши сотрудники ехали на нескольких машинах между машинами, прилетел, пролетел дрон, который сбросил гранату. И это только вот что случилось с нашими ребятами. Ситуация обстрелы опять таки натовских солдат 155 го калибра, 120 мин, 80-е мины искали другие виды вооружения», - сказал первый замглавы администрации Новокаховского городского округа Сергей Дмитриев.

На следующий день вода в Новой Каховке начала понемногу спадать, но эвакуация продолжается. Сейчас здесь просто опасно находиться - украинские снаряды продолжают падать на город.

В зоне затопления, помимо Новой Каховки, еще почти два десятка населенных пунктов. Пострадали, по разным оценкам - от 20 до 40 тысяч человек. Тяжелая ситуация сейчас в городах Алешки, Голая Пристань, и их окрестностях. Некоторые села, как, например, Корсунка - практически полностью ушли под воду.

Из подтопленных районов Херсонской области спасатели вывезли более 6 тысяч человек. Но даже оказавшись в безопасности от наводнения, люди гибнут от обстрелов украинских боевиков.



В минувшую пятницу радикалы нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных на Арабатской стрелке, погиб один человек.



А днем ранее боевики обстреляли пункт эвакуации в Голой Пристани. Двое убитых, в том числе беременная женщина.

В населенных пунктах, которые находятся на возвышенности, и которые еще не затопило, люди не хотят уезжать. Они уверены, что вода до них не достанет - но сотрудники МЧС предупреждают, что ситуация может измениться в любую минуту.



Фундамент для нынешней катастрофы украинские террористы заложили летом 22-ого. Именно тогда они начали обстреливать ГЭС. Осенью удары усилились - в октябре и ноябре по шлюзам станции было выпущено два десятка ракет HIMARS, а один из командующих украинской армией в интервью западным журналистам открыто рассказал о цели таких атак.

«Генерал Ковальчук рассматривал возможность затопления с помощью реки. Украинцы, по его словам, уже наносили пробные удары из пусковой установки HIMARS по одному из шлюзов на плотине в Новой Каховке, проделав три отверстия, чтобы посмотреть, можно ли поднять уровень воды в Днепре настолько, чтобы заблокировать российские переправы», - написало издание The Washington Post.

Лишь благодаря запасу прочности, который заложили советские конструкторы, станция продержалась целый год под ударами ракет. Но теперь, как утверждают специалисты, Каховская ГЭС восстановлению не подлежит. А долговременные последствия от уничтожения дамбы ощутит на себе весь регион. Масштаб разрушений красноречиво показывают спутниковые снимки.

Такой потоп - это еще и масштабная экологическая катастрофа. В зону подтопления попали кладбища и скотомогильники, их постепенно размывает. Есть угроза заражения воды. Местным жителям советуют использовать только бутилированную питьевую воду, ее развозят сотрудники МЧС.

Вся затопленная территория превратилась в зону так называемого экоцида. Погибли десятки тысяч животных, полностью уничтожен Нижнеднепровский национальный парк. Резкий сброс огромного количества речной воды привел к опреснению Черного моря, и это тоже грозит экологическим бедствием. Из-за низкого уровня воды в Каховском водохранилище массово гибнет рыба.

Водохранилища опустели, на украинской стороне из-за этого уже останавливаются производства. Например, свою работу прекратил крупнейший на Украине металлургический комбинат АрселорМиттал. Близлежащие поля, даже те, которые сейчас не превратились в болота, в следующем году станут пустынями. Без источника воды останутся до 90% оросительных систем в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Ещё одна опасность - пыль, в которую превратится ил со дна водохранилищ, в этих отложениях - вся таблица Менделеева: от вредных химических соединений до радиоактивных веществ. По мнению экспертов, пока даже нельзя предположить, сколько лет - и средств - потребуется на восстановление экосистемы. И большой вопрос, удастся ли ее вообще восстановить.