В Херсонской области из зоны затопления эвакуировали более 7 тысяч человек

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В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС с затопленных территорий эвакуировали 7,1 тысячи человек, среди которых 410 детей и 95 маломобильных граждан. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, в воскресенье вывезли 150 человек. 80 человек госпитализировали в медицинские учреждения. Сейчас в пунктах временного размещения находится 1,7 тысячи человек. Сальдо отметил, что в спасательной операции задействована тысяча человек.

По его словам, пик наводнения уже пройден. От воды уже освободились более тысячи домов. Сейчас продолжается доставка гуманитарной помощи.

Вчера вечером стало известно, что с улиц Новой Каховки полностью ушла вода. Затопленными пока остаются объекты туризма в прибрежной зоне.

Ранее Херсонскую область посетил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он проверил организацию работ по ликвидации последствий бедствия.