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Роспотребнадзор сообщил о безопасности морской воды в Крыму

Дмитрий Трунов
15:48 13.06.2023
После разрушения Каховской ГЭС специалисты взяли 101 пробу воды и пробы донных отложений.
Роспотребнадзор сообщил о безопасности морской воды в Крыму
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Питьевая вода в населенных пунктах Херсонской области безопасна для потребителей, сообщили в Роспотребнадзоре. После разрушения Каховской ГЭС специалисты взяли 101 пробу воды и пробы донных отложений.

Исследования проводились с 7 июня. Эксперты проверили питьевую воду из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области, морскую воду в Крыму и Херсонской области, воду из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления.

В сообщении говорится, что питьевая вода соответствует нормативным показателям. В пресс-службе ведомства сообщили также, что негативного влияния на качество воды водоносного горизонта не выявлено. В то же время в Роспотребнадзоре уточнили, что в Херсонской области проводят вакцинацию населения от инфекционных заболеваний.

Ранее власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей. Дамба гидроэлектростанции была разрушена в ночь на 6 июня. Из зоны затопления эвакуировали более 7 000 человек. Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек.

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