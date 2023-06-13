Тренер, назвавший кубинскую волейболистку «обезьяной», нашел новое место работы

Скандал с участием волейбольного тренера Андрея Воронкова произошел во время матча женских команд «Локомотив» и «Уралочка» в мае 2022 года.

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Волейбольный тренер Андрей Воронков, который был дисквалифицирован из-за расистского высказывания в адрес кубинской нападающей «Уралочки-НТМК» Аиламы Монтальво, возглавил мужской клуб «Урал» из Уфы. Об этом заявил президент уфимского клуба Валерий Багметов.

«Андрей Воронков стал главным тренером "Урала". Он будет работать в следующем сезоне. Таких тренеров, как Андрей Геннадьевич, в России не так много», - передает ТАСС слова президента волейбольного клуба.

Багметов добавил, что перед Воронковым стоит задача вывести команду в плей-офф. Также президент «Урала» выразил надежду, что новый главный тренер «не выпадал из обоймы», несмотря на дисквалификацию.

Напомним, скандал произошел в мае прошлого года в ходе волейбольного матча «Локомотив» - «Уралочка». Во время тайм-аута главный тренер «Локо» Андрей Воронков отвел блокирующую Валерию Зайцеву в сторону и задал ей вопрос: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» В клубе «Уралочка» в свою очередь заявили, что ждут извинений от наставника за оскорбительные высказывания, которые прозвучали в адрес одной из спортсменок.