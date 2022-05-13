В Федерации волейбола РФ проверят на расизм высказывания тренера «Локомотива»

Предположительно, во время матча тренер «Локомотива» оскорбительно высказался о темнокожей спортсменке команды соперника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Голенков, РИА Новости

В ходе волейбольного матча «Локомотив» - «Уралочка» произошел скандал, из-за которого главного тренера «Локо» Андрея Воронкова могут привлечь к дисциплинарной ответственности за расистские высказывания. В трансляции попал момент, в котором тренер объясняет спортсменкам тактику дальнейшей игры во время тайм-аута.

Затем он отвел в сторону блокирующую Валерию Зайцеву и спросил: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Предположительно, так тренер отозвался о темнокожей спортсменке «Уралочки», уроженке Кубы Айламе Монтальво. После этого в соцсетях в адрес Воронкова посыпались расистские обвинения.

«В настоящий момент мы ждем позиции со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», - сообщила телеканалу «Звезда» пресс-секретарь Всероссийской федерации волейбола Ирина Золотова.

В пресс-службе «Локомотива» отказались комментировать «Звезде» инцидент.

В 2018 году зарубежные СМИ горячо отреагировали на видео московского футбольного «Спартака», в котором игрок красно-белых Георгий Джикия называет одноклубников - бразильцев Фернандо, Роши и Адриано - «тающими на солнце шоколадками». Западные СМИ назвали происходящее «ужасающим расизмом».