«Ждем извинений»: в «Уралочке» отреагировали на высказывания волейбольного тренера «Локомотива»

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В волейбольном клубе «Уралочка» ждут извинений от главного тренера клуба «Локомотив» Андрея Воронкова за оскорбительные высказывания, которые прозвучали в адрес одной из спортсменок. Как сообщил «Звезде» старшей менеджер «Уралочки» Константин Панов, тренер Воронков никак не прокомментировал свои слова и возникший скандал.

«Мы ждем извинений от главного тренера волейбольного клуба "Локомотив", и, конечно, мы хотим, чтобы дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола рассмотрела этот эпизод. Комиссия занимается решением неспортивных ситуаций во время матчей. В качества санкций может быть применена дисквалификация - на матч или несколько. Если бы извинения поступили бы еще вчера, то, наверное, такого потока информации не было. Клуб "Локомотив" в лице главного тренера до сих пор никак не комментирует - и это достаточно странно. Странно, что кто-то в 2022 году, зная, что тебя снимает федеральный канал, позволяет такие "оценочные суждения"», - заявил Панов.

Напомним, в ходе волейбольного матча «Локомотив» - «Уралочка» произошел скандал, из-за которого тренера «Локо» Андрея Воронкова могут привлечь к дисциплинарной ответственности за расистские высказывания. Во время тайм-аута он, предположительно, назвал «обезьяной» темнокожую спортсменку команды соперника.