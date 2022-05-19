Наставника волейбольного «Локомотива» дисквалифицировали на два года из-за расистского высказывания

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Главный тренер женского волейбольного «Локомотива» Андрей Воронков дисквалифицирован на два года из-за расистского высказывания в адрес кубинской нападающей «Уралочки-НТМК» Аиламы Монтальво. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«При рассмотрении дела члены Дисциплинарной комиссии проанализировали видеозаписи игры, выслушали мнения сторон, независимых экспертов, а также приняли во внимание широкий общественный резонанс со стороны прессы, государственных и общественных деятелей», - говорится в заявлении.

Команды встречались на прошлой неделе. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Данная фраза попала в прямую трансляцию. К слову, «Локо» победил «Уралочек» в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3).

Сама волейболистка заявила, что оскорбления ее не задели, однако позже она покинула екатеринбургскую команду.