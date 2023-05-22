Экс-главреда NEXTA Романа Протасевича помиловали

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Бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого ранее приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии, помиловали. Об этом сообщает агентство БелТА.



Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Белоруссии 23 мая. Протасевич сразу начал сотрудничать со следствием. Он полностью признал свою вину в организации массовых беспорядков Белоруссии, в том числе что это его посты в Интернете способствовали беспорядкам в Минске.



Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии. В помиловании ей отказали. Сейчас она находится в процессе экстрадиции в России для отбывания конца срока.