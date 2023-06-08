Софья Сапега после помилования в Белоруссии вернулась в Россию

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Москва признательна Минску за решение о помиловании Софьи Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Нашей съемочной группе удалось сегодня пообщаться с Софьей, которая только вчера вышла на свободу из гомельской колонии. Мы застали ее в аэропорту Домодедово. С папой и чемоданом.

Интригу вокруг прилета Сапеги держали сутки: девушка, вероятно, еще вчера вернулась из Белоруссии в Россию, а сегодня наша съемочная группа встречает ее в московском аэропорту Домодедово. Вместе с отцом Софья спешит к стойкам регистрации.

Еще накануне россиянка даже не предполагала, что сможет вот так свободно передвигаться по улицам. Обо всем узнала, по ее словам, за полчаса до выхода из Гомельской колонии, где ее встречал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Я обратился к Александру Григорьевичу, по просьбе отца, чтобы было оказано помилование и президент Республики Беларусь подписал указ, сегодня ты свободный человек, надеюсь сделала выводы и впредь ошибок совершать не будешь», - сказал Кожемяко.

Никаких бюрократических волокит, задержек - забрала документы, вещи... на улице десятки журналистов, девушка слегка растеряна, но улыбается.

«Мне был дан второй шанс, далеко не многим, а мне действительно повезло», - сказала Софья Сапега.

Россиянку задержали еще в 21 году. Самолет летевший из Афин в Вильнюс экстренно посадили в Минске из-за сообщений о нахождении взрывчатки на борту. Среди пассажиров - Сапега. Изначально шла по делу «августовских протестных событий в Белоруссии» как подозреваемая. Все это время наши дипломаты, посольство, вели активную работу по делу. Добивались экстрадиции девушки. Более того, во время одного из неформальных переговоров Путина и Лукашенко, российский президент по своей личной инициативе поднял тему с задержанием Сапеги.

«Мы позитивно восприняли, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям. Такие решения безусловно целиком и полностью идут в унисон и союзническим характером отношений», - сказал Дмитрий Песков.

Еще одна статья по которой Сапегу обвиняли: умышленное возбуждение социальной вражды и розни, повлекшее тяжкие последствия. Вместе со своим, на тот момент, возлюбленным, экс-главредом экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем вели активную деятельность в социальных сетях, подогревая протестные настроения среди белорусской молодежи и призывая их к массовым митингам против действующей власти.

«Надо работать с молодежью, разъяснять на примере Сапеги, такая красивая оказалась за решеткой из-за глупости, попав под влияние западных спецслужб», - прокомментировал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимир Джабаров.

К слову, Протасевич, которого также помиловали, во время допросов позабыл о каких-либо чувствах и дал показания против Сапеги. А после и вовсе женился на другой. Девушка, на вопрос о бывшем, держалась достойно и лишь пожелала ему достойной жизни. Ну, а свою, новую жизнь, Софья только начинает.

Ранее Адвокат Гашинский сообщил, что у Софьи Сапеги нет ограничений на полеты в другие страны. Согласно словам правозащитника, Софья теперь свободный человек и может делать все, что она хочет.