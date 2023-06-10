Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, который определяет порядок служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщает Министерство обороны.
Приказ главы оборонного ведомства наделяет добровольцев правом заключать контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны РФ. Документ направлен на повышение эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.
«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», - говорится в сообщении МО.
Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, отметил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.