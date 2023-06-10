Армия Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций Документ определяет подписание добровольческими отрядами контрактов с Министерством обороны. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, который определяет порядок служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщает Министерство обороны. Приказ главы оборонного ведомства наделяет добровольцев правом заключать контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны РФ. Документ направлен на повышение эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск. «Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», - говорится в сообщении МО. Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, отметил заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика