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Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций

13:47 10.06.2023
Документ определяет подписание добровольческими отрядами контрактов с Министерством обороны.
Шойгу подписал приказ о порядке службы добровольческих организаций
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, который определяет порядок служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщает Министерство обороны.

Приказ главы оборонного ведомства наделяет добровольцев правом заключать контракты с добровольческими отрядами или с Минобороны РФ. Документ направлен на повышение эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.

«Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», - говорится в сообщении МО.

Заключение гражданами контрактов с государством, это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, отметил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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