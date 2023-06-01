Пар под запретом: что изменится с новым законом об ужесточении продажи вейпов

Согласно новому закону, вейпами нельзя торговать в онлайн магазинах и постаматах, а за их продажу несовершеннолетним можно получить крупный штраф.

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В России вступил в силу закон, который ограничивает продажу вейпов. По отношению к электронным устройствам начали действовать все те запреты, которые уже применяются к табачным изделиям. Во Владивостоке и не слышали о новом законе, устройства потребления никотина демонстрируются открыто. В центре Санкт-Петербурга, в одной минуте от метро, вся продукция снова в открытом доступе. А в московском магазине часть продукции находится за тонированными стеклами, другая в открытом доступе и так по всей стране.

Лавки с табачной продукцией обычно находятся в самых проходных местах. Пройти мимо и не заметить красочные упаковки с наполнителями для вейпов невозможно. Теперь, чтобы вести такую торговлю - вся содержащая никотин продукция должна быть скрыта от глаз. Вступивший в силу закон запрещает продавать несовершеннолетним электронные устройства для курения, а так же - открыто выкладывать такой товар на прилавки, это касается и кальянов. Денис в этой отрасли не первый год. Говорит, что самые частые посетители магазинов - подростки.

«Раз, наверное, 10-15 в день стабильно. Ксерокопии паспортов показывают, но пусть идут куда подальше. Ксерокопию подделать можно, а штрафы - мое почтение. Мне оно не нужно», - признался менеджер магазина электронных сигарет Денис.

Но так поступают далеко не все продавцы. Подобное правонарушение карается рублем. Новый закон увеличивает штрафы в два раза и более. Для граждан теперь до 60 тысяч рублей. Должностное лицо за продажу электронного испарителя или жидкости для вейпа заплатит до 300 тысяч. Юридическое лицо - от 400 до 600 тысяч рублей. Наказание за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления подобной продукции так же ужесточили.

«Ответственность значительно ужесточена, практически в два раза. Если раньше на граждан мог быть наложен штраф от тысячи до двух, то сейчас от двух до пяти, если вовлекают родители или другие попечители, то ответственность возросла от трех до семи тысяч рублей», - рассказал юрист Дмитрий Тарасов.

Теперь продажа вейпов запрещена на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, а так же дистанционно и в автоматах. Залатали пробелы и с продажей безникотиновых жидкостей. Раньше можно было легально продать несовершеннолетнему, так называемую «нулевку». Зачастую в такие устройства дети самостоятельно добавляли никотин. Заканчивалось это чаще всего сильнейшим отравлением. В Саратовской областной детской больнице сейчас борются за жизнь 15-летнего подростка, который попал в отделение после курения вейпа.

«Состояние за время лечения стабилизировалось, но остается тяжелым за счет поражения легких и сердца. Гемодинамика поддерживается специальными препаратами, дышать помогает аппарат ИВЛ. Идет оценка состояния головного мозга, наиболее чувствительного к кислородному голоданию, которое имеется при нарушениях в работе легких и сердца», - заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Системы нагревания табака вредны так же, как и обычные сигареты, разъясняет руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России к.м.н. Маринэ Гамбарян.

«Они содержат высокотоксичный никотин, который вызывает очень быструю и жесткую зависимость. Они содержат химические вещества: карбоновые соединения и альдегиды, которые очень токсичны и канцерогены, которые вызывают заболевания такие же, как и обычные сигареты», - заверила эксперт.

Например в Китае, а это один из главных поставщиков электронных испарителей, ввели запрет на продажу всех амортизированных электронных сигарет с октября прошлого года. Однако, производить их меньше не стали. Китайцы начали бороться с электронками из-за так называемой, попкорновой болезни.

«Попкорновая болезнь сопровождается изменением на уровне бронхиол. Они начинают воспаляться. Воспалительный процесс приводит к тому, что на стенках начинают образовываться наросты и они напоминают попкорн», - рассказала старший научный сотрудник Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Оксана Кундупьян.

В России за последние пару лет произошел настоящий бум открытия вейп шопов. Статистика говорит о том, что магазинов, торгующих электронными сигаретами уже в разы больше, чем классических табачных лавок, а число курильщиков только растет.

«Если мы увидим, что это не работает, что компании будут находить способы продавать, что молодежь будет курить, нужны будут дополнительные меры. Я допускаю, что мы можем прийти и к запрету», - озвучил свою позицию председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

Новые ограничения - часть большого «Закона о вейпах», подписанного президентом в апреле этого года. С сентября планируют установить минимальную цену на вейпы и жидкости, а также запретить скидки и акции на эти товары.