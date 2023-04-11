В стране и мире Госдума окончательно приняла закон и запрете продажи вейпов несовершеннолетним Елизавета Потейчук Под запрет попадают также безникотиновые устройства. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Читайте нас на: Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов. Причем запрет распространяется и на безникотиновые устройства.



Так, новыми нормами предполагается и запрет обращения жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, в составе которых находятся добавки или ароматизаторы, усугубляющие никотиновую зависимость. Определить список подобных добавок предстоит правительству России.



Напомним, идея законопроекта была внесена в Госдуму на прошлой неделе. Авторами инициативы стали почти 400 депутатов палаты, среди которых - председатель ГД Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти думских партий. Инициативу поддержали и в Роспотребнадзоре. Экспертное мнение и аналитика