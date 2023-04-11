Госдума окончательно приняла закон и запрете продажи вейпов несовершеннолетним
Под запрет попадают также безникотиновые устройства.
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Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов. Причем запрет распространяется и на безникотиновые устройства.
Так, новыми нормами предполагается и запрет обращения жидкостей для вейпов, включая безникотиновые, в составе которых находятся добавки или ароматизаторы, усугубляющие никотиновую зависимость. Определить список подобных добавок предстоит правительству России.
Напомним, идея законопроекта была внесена в Госдуму на прошлой неделе. Авторами инициативы стали почти 400 депутатов палаты, среди которых - председатель ГД Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти думских партий. Инициативу поддержали и в Роспотребнадзоре.