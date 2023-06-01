В России начал действовать запрет продажи вейпов несовершеннолетним

Теперь устройства можно купить только в магазинах и павильонах.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 1 июня в России начали действовать ограничения на продажу вейпов. Теперь их можно купить только в магазинах и павильонах. Реализация на выставках, ярмарках, при помощи автоматов и дистанционным способом запрещена.

Нельзя осуществлять и открытую выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках. Под запрет попала и продажа вейпов несовершеннолетним.

Напомним, идея законопроекта была внесена в Госдуму в начале апреля. Авторами инициативы стали почти 400 депутатов, среди которых - спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти думских партий. Инициативу поддержали и в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-педиатр Василий Шуров в беседе со «Звездой» объяснил, какой вред вейпы наносят организму подростка. По словам специалиста, вейп - это лишь средство доставки вредных веществ в организм.

Из-за того, что подростки непрерывно употребляют вейпы, их мозг испытывает кислородное голодание, так как легкие не могут воспринимать дым и продукты распада при нагревании. В результате чрезмерного курения электронных сигарет локально повреждается легочная система, а также возникают риски двусторонней пневмонии.