В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России начал действовать запрет продажи вейпов несовершеннолетним

Сергей Лебедев
18:20 01.06.2023
Теперь устройства можно купить только в магазинах и павильонах.
В России начал действовать запрет продажи вейпов несовершеннолетним
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

С 1 июня в России начали действовать ограничения на продажу вейпов. Теперь их можно купить только в магазинах и павильонах. Реализация на выставках, ярмарках, при помощи автоматов и дистанционным способом запрещена.

Нельзя осуществлять и открытую выкладку и демонстрацию устройств в торговых точках. Под запрет попала и продажа вейпов несовершеннолетним.

Напомним, идея законопроекта была внесена в Госдуму в начале апреля. Авторами инициативы стали почти 400 депутатов, среди которых - спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти думских партий. Инициативу поддержали и в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-педиатр Василий Шуров в беседе со «Звездой» объяснил, какой вред вейпы наносят организму подростка. По словам специалиста, вейп - это лишь средство доставки вредных веществ в организм.

Из-за того, что подростки непрерывно употребляют вейпы, их мозг испытывает кислородное голодание, так как легкие не могут воспринимать дым и продукты распада при нагревании. В результате чрезмерного курения электронных сигарет локально повреждается легочная система, а также возникают риски двусторонней пневмонии.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.