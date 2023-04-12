Доцент МГУ Лядейгин рассказала, чем опасен для подростков химический состав вейпов

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Уже с первого сентября несовершеннолетним в России перестанут продавать вейпы, в том числе и безникотиновые, а также добавки к ним. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Норму депутаты одобрили практически единогласно, причем, сразу во втором и третьем чтениях. О необходимости быстро решать проблему с детским курением законодатели предметно заговорили на минувшей неделе, опираясь на статистику. Число несчастных случаев при использовании электронных сигарет стремительно растет, не говоря о вреде, которые они наносят здоровью. Надежда Котормус разбиралась, почему вейпы - детям не игрушка.

Инициативу ужесточить правила продажи устройств для курения несовершеннолетним депутаты поддержали практически единогласно. Согласно документу, дети и подростки не смогут приобрести не только вейпы и их комплектующие, но так же безникотиновые жидкости.

«Ситуация вышла из-под контроля. Это действительно настоящая эпидемия. Дети не в состоянии осознать, какой вред это может нанести их здоровью… Это "троянский конь". За этим безобидным паром прячется настоящая отрава. В регионах России уже фиксируются случаи отравления никотиносодержащими жидкостями», - отметил депутат Госдумы Петр Толстой.

Трагические случаи то и дело фиксируют в разных регионах. Но контактировать со СМИ родственники погибших чаще всего не готовы, а потому самые наглядные истории опасных последствий чаще остаются за кадром.

Ролик «Я курю весь день пока не станет плохо» для семнадцатилетней Виктории стал пророческим. После многочасового курения она оказалась в реанимации. Ее младшего брата спасти не удалось. Электронные девайсы позиционировали как более безопасную альтернативу сигаретам, но в детских руках безлимитный сладковатый пар стал не менее опасной игрушкой.

«К сожалению, дети непрерывно парят, мозг испытывает тяжелейшую гипоксию, потому что легкие не предназначены для дыма, для продуктов распада при нагревании, мало того, что локально повреждается легочная система», - считает врач-педиатр, нарколог Василий Шуров.

Безобидные, по заверениям вейп-адептов глицерин и пропилен гликоль, при нагревании трансформируются в куда более агрессивные альдегид и ацетальдегид, акролеин. Которые даже в небольших дозах канцерогенны и небезопасны.

«Есть основания предполагать, что одним из ключевых компонентов, которые вызывают такое повреждение, является ацетат витамина Е, который используется как загуститель в вейпах. У некоторых пациентов, у которых развилась вейп-ассоциированное повреждение легких, не было в составе жидкостей ацетата витамина Е, то есть вероятно не только он один способен вызывать такое повреждение», - рассказал Ирина Лядейгин, кандидат химических наук, доцент кафедры химической этимологии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Еще два года назад медицинское сообщество потребовало обратить самое пристальное внимание на бесконтрольное распространение устройств для курения. Снимок легких, поврежденных в результате вдыхания такого дыма, тогда облетел все соцсети.

Но шумиха утихла, а рынок электронных курительных девайсов продолжил расти. Объем продаж жидкостей оценивают в сумму порядка 40 миллиардов рублей. Но сами продавцы считают, что запреты лишь подстегнут развитие серого рынка, контролировать который будет еще сложней.

«А то, что уйдет все в интернет это факт, у них же группы там у детей в контакте, они там друг другу. Взрослые будут поставлять, а они там между собой перепродавать Контролировать надо именно вот интернет продажи, ресурсы, как у них там все движение происходит, между ними, между детьми, в интернете», - считает владелец вейп-шопа Сергей Иванов.

Да и классические рейды показывают, уточнить у покупателей есть ли им 18 продавцы нередко забывают.

Вопросом, а так ли безвредны электронные сигареты озадачены не только в России. Ограничения на продажу никотиносодержащей продукции и аксессуаров уже действуют на территории более чем 40 стран. Штат Нью-Йорк стал пионером в деле полного запрета вейпов со вкусовыми добавками еще 4 года назад.

Расширенный российский законопроект регламентирует продажу - только в стационарных точках, запрет на демонстрацию как товара, так и самого процесса курения с ипользованием электронных устройств для лиц старше 12 лет. Суммы штрафов пока остались прежними.

«Предусмотрен штраф для физических лиц это от 20 до 40 тысяч, для должностных от 40 до 70, и для юридических это от 150 до 300 тысяч рублей», - рассказал юрист Алексей Кузнецов.

Обсуждалась и возможность полного запрета продажи вейпов в стране. Но пока ближайшая перспектива - повышение акцизов на вейпы. Чтобы опасные для подростков устройства стали недоступными не только физически, но и финансово.