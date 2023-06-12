Эксперт Маслова напомнила о высказываниях Берлускони по поводу Донбасса

По мнению старшего научного сотрудника Института международных отношений МГИМО МИД России Елены Масловой, Сильвио Берлускони всегда призывал к диалогу с Москвой и говорил о праве Донбасса на самоопределение.

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Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони, о смерти которого стало известно утром 12 июня, позволял себе высказывания, идущие вразрез генеральной линии партии. Об этом «Звезде» рассказала старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России Елена Маслова.

С ее слов, Берлускони четырежды избирался главой кабмина и проработал в этой должности довольно долго для Италии, где премьер-министры меняются ежегодно. Отдельно Маслова остановилась на взаимоотношениях Рима и Москвы во времена премьерства Сильвио Берлускони.

«Он видел Россию частью Европы, частью пространства евробезопасности и всячески способствовал привлечению Москвы к диалогу. Особенно это было актуально в начале 90-х годов. Ему нравилось лично принимать участие во всем. Это стиль его политики», - сказала Маслова.

В кризисных ситуациях экс-премьер Италии старался не занимать чью-то сторону, а выбирал для себя роль медиатора. Так произошло и в случае украинского конфликта, отметила эксперт.

«Говорил о том, что необходимо говорить с Россией, о том, что Донбасс имеет право на самоопределение. Он мог себе это позволить, поскольку Берлускони это тот человек, который может идти против системы, потому что он сам является системой», - отметила Маслова.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Берлускони настоящим другом. Глава государства выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле. Путин отметил, что всегда восхищался мудростью Берлускони, его способностью принимать дальновидные решения в самых сложных ситуациях.

О смерти одного из ярчайших политиков современной Италии стало известно ранее. Сердце Берлускони остановилось на 87-м году жизни в Милане. В прошлую пятницу политика госпитализировали. Его состояние резко ухудшилось на фоне хронической лейкемии.