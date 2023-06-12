Сенатор Цеков заявил, что Берлускони был объективен по отношению к России

Член Совета Федерации напомнил, что Берлускони приезжал в Крым после присоединения полуострова к России - в 2015 году.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал кончину бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони «очень печальным событием» для россиян и для жителей Крыма в частности. Берлускони был одним из немногих политиков Европы, кто всегда демонстрировал уважение к России и строил с нашей страной взаимовыгодные экономические и политические отношения, сказал сенатор RT.

Цеков напомнил, что Берлускони приезжал в Крым после присоединения полуострова к России - в 2015 году.

«Он посетил могилы итальянцев, которые пали в годы Крымской войны. Новость печальная, не знаю, есть ли замена Берлускони», - заключил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Берлускони был объективен по отношению к России.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане на 87-м году жизни. По данным газеты Corriere della Sera, политика в очередной раз госпитализировали в прошлую пятницу, через три дня после последней выписки.

Весной Берлускони проходил длительное лечение в клинике Сан-Раффаеле от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.