Кириенко обвинил Киев в обстрелах мест эвакуации из зоны подтопления ГЭС

Первый замглавы администрации президента подчеркнул, что в местах размещения пострадавших от затопления нет военных, по которым можно было бы вести огонь.

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Украинская армия целенаправленно обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС мирных жителей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что в пунктах эвакуации нет военных и военной техники, по которым можно было бы вести огонь, передает ТАСС.

«Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», - сказал Кириенко.

Первый замглавы администрации президента отметил, что украинские боевики наносят удары в те места, где скапливается много людей. Кириенко добавил, что в зоне подтопления активно работают не только спасатели, но и обычные люди, которые бросили работу, чтобы помогать пострадавшим. Он высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО.

Ранее стало известно том, что националисты обстреляли пункт эвакуации мирных жителей в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе беременная женщина. Кроме того, боевики нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных на Арабатской стрелке, погиб один человек.

Обстрелам подвергаются также населенные пункты, оказавшиеся в зоне подтопления. Всего в результате разрушения Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались более 40 тысяч человек.