Кириенко обвинил Киев в обстрелах мест эвакуации из зоны подтопления ГЭС
Украинская армия целенаправленно обстреливает места размещения эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС мирных жителей, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что в пунктах эвакуации нет военных и военной техники, по которым можно было бы вести огонь, передает ТАСС.
«Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», - сказал Кириенко.
Первый замглавы администрации президента отметил, что украинские боевики наносят удары в те места, где скапливается много людей. Кириенко добавил, что в зоне подтопления активно работают не только спасатели, но и обычные люди, которые бросили работу, чтобы помогать пострадавшим. Он высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО.
Ранее стало известно том, что националисты обстреляли пункт эвакуации мирных жителей в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе беременная женщина. Кроме того, боевики нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных на Арабатской стрелке, погиб один человек.
Обстрелам подвергаются также населенные пункты, оказавшиеся в зоне подтопления. Всего в результате разрушения Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались более 40 тысяч человек.