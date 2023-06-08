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Националисты обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани

Елизавета Егорова
13:56 08.06.2023
В ходе обстрела националистами пункта эвакуации в Голой Пристани погибла беременная женщина
Националисты обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани
© Фото: Владимир Сальдо, Telegram
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ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле националистами пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. В ходе атаки погибла беременная женщина.

«Боевики киевского режима сегодня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что именно сегодня, восьмого июня, в Херсоне находится президент Украины Владимир Зеленский.

«Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых - в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года», - отметил Сальдо.

Ранее стало известно о двух погибших женщинах после обстрела Шебекинского района. Еще одна местная жительница получила осколочные ранения плеча.

Второго июня в городе пропало электричество и водоснабжение - накануне националисты выпустили по Шебекино более 850 снарядов.

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