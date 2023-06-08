В стране и мире Националисты обстреляли пункт эвакуации гражданских в Голой Пристани Елизавета Егорова В ходе обстрела националистами пункта эвакуации в Голой Пристани погибла беременная женщина © Фото: Владимир Сальдо, Telegram Читайте нас на: ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле националистами пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. В ходе атаки погибла беременная женщина. «Боевики киевского режима сегодня обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Политик отметил, что именно сегодня, восьмого июня, в Херсоне находится президент Украины Владимир Зеленский. «Когда он будет исполнять свои репризы на скамье подсудимых - в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня 2023 года», - отметил Сальдо. Ранее стало известно о двух погибших женщинах после обстрела Шебекинского района. Еще одна местная жительница получила осколочные ранения плеча. Второго июня в городе пропало электричество и водоснабжение - накануне националисты выпустили по Шебекино более 850 снарядов. Экспертное мнение и аналитика