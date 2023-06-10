В стране и мире Националисты обстреляли пункт временного размещения на Арабатской стрелке Елизавета Егорова На данный момент известно об одной погибшей женщине. © Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress Читайте нас на: Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ночном обстреле пункта временного размещения людей на Арабатской стрелке. Известно об одной погибшей женщине. «Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow», - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Также националисты продолжают обстреливать населенный пункт Железный порт. В ходе атаки был разрушен отель «Позитив». Днем ранее Сальдо сообщил об обстреле пионерского лагеря в Херсонской области. Политик предположил, что это были крылатые ракеты Storm Shadows. Экспертное мнение и аналитика