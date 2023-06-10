Националисты обстреляли пункт временного размещения на Арабатской стрелке
На данный момент известно об одной погибшей женщине.
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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ночном обстреле пункта временного размещения людей на Арабатской стрелке. Известно об одной погибшей женщине.
«Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также националисты продолжают обстреливать населенный пункт Железный порт. В ходе атаки был разрушен отель «Позитив».
Днем ранее Сальдо сообщил об обстреле пионерского лагеря в Херсонской области. Политик предположил, что это были крылатые ракеты Storm Shadows.