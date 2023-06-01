Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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Над Белгородом сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее стало известно о падении в Белгороде неустановленного беспилотного устройства. Дрон рухнул неподалеку от автозаправочной станции. На месте падения нашли фрагменты аппарата. Повреждения получил один автомобиль, два человека травмировались. Одному из них потребовалась госпитализация.

После ночного обстрела ВСУ Шебекинского и Борисовского районов в больницы были доставлены 11 человек. Большинство находятся в отделениях, четверо в реанимации. У пациентов диагностированы минно-взрывные травмы, врачи борются за их жизнь и здоровье.