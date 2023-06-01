На месте взрыва в Белгороде найдены фрагменты предположительно БПЛА
Менее часа назад неустановленный беспилотник упал в Белгороде и взорвался.
© Фото: vvgladkov, Telegram
Опубликовано фото предположительно беспилотника, который взорвался в Белгороде на проезжей части. Снимок опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мощный взрыв прогремел менее часа назад. В результате инцидента пострадали как минимум два человека. Одного из них госпитализировали, второго просто осмотрели, его жизнь и здоровье вне опасности.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства ЧП.