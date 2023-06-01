В стране и мире На месте взрыва в Белгороде найдены фрагменты предположительно БПЛА Ян Брацкий Менее часа назад неустановленный беспилотник упал в Белгороде и взорвался. © Фото: vvgladkov, Telegram Читайте нас на: Опубликовано фото предположительно беспилотника, который взорвался в Белгороде на проезжей части. Снимок опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков. Мощный взрыв прогремел менее часа назад. В результате инцидента пострадали как минимум два человека. Одного из них госпитализировали, второго просто осмотрели, его жизнь и здоровье вне опасности. Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства ЧП. Экспертное мнение и аналитика