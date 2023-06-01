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Неизвестное устройство взорвалось в Белгороде

Ян Брацкий
17:14 01.06.2023
С места происшествия госпитализирован мужчина с травмой головы, еще один человек от помощи медиков отказался.
Неизвестное устройство взорвалось в Белгороде
© Фото: vvgladkov, Telegram
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В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате взрыва пострадали два человека. Одного мужчину скорая помощь доставила в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга, второй от госпитализации отказался. Врачи выявили у него легкие ушибы. В результате взрыва поврежден автомобиль. На место ЧП прибыли все оперативные службы, выставлено оцепление, работают следователи. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об артиллерийском обстреле населенных пунктов региона. Огонь ведется по Шебекинскому и Грайворонскому округам, уточнил он. Есть пострадавшие, загорелись несколько частных домов.

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