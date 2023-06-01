Главврач Проценко: пострадавшие в Шебекино доставлены с минно-взрывными травмами

Из 11 пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в реанимацию, сообщил главврач больницы №2 Роман Проценко.

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Одиннадцать мирных жителей Шебекинского и Борисовского районов Белгородской области госпитализированы после ночного обстрела украинских националистов. О состоянии пострадавших рассказал главный врач больницы №2 Роман Проценко.

«Десять поступивших с городского округа Шебекино и один житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверо из одиннадцати находятся в реанимации в тяжелом состоянии, одному проводится операция», - подтвердил главврач Проценко.

Большинство пострадавших находятся в отделениях, им оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил медик. На данный момент перегоспитализация людей в профильные федеральные центры не требуется.

Белгородская область подверглась обстрелу ВСУ минувшей ночью. Боевики киевского режима активно использовали реактивные системы залпового огня. Жителей подвергшихся обстрелам районов немедленно эвакуировали, некоторые здания загорелись. Пострадала энергетическая инфраструктура, восстановлением которой в ближайшее время займутся.