Басманный суд продлил арест Дарьи Треповой* на три месяца

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Басманный суд Москвы продлил арест Дарьи Треповой* на три месяца, как и просило следствие. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Дарью Трепову* подозревают в исполнении теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Тогда во время встречи с русским писателем, военкором и участником спецоперации Владленом Татарским прогремел взрыв.

Татарский погиб, а статуэтку, в которой была спрятана бомба, передала ему Трепова*.

Ранее МВД России объявило в розыск Романа Попкова*, которому заочно предъявили обвинение в организации теракта.

* Внесены в список террористов и экстремистов.