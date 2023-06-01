Басманный суд продлил арест Дарьи Треповой* на три месяца
Ранее сообщалось, что продлить арест Треповой* просил Следственный комитет России.
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Басманный суд Москвы продлил арест Дарьи Треповой* на три месяца, как и просило следствие. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Дарью Трепову* подозревают в исполнении теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Тогда во время встречи с русским писателем, военкором и участником спецоперации Владленом Татарским прогремел взрыв.
Татарский погиб, а статуэтку, в которой была спрятана бомба, передала ему Трепова*.
Ранее МВД России объявило в розыск Романа Попкова*, которому заочно предъявили обвинение в организации теракта.
* Внесены в список террористов и экстремистов.