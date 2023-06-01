Объявленному в розыск Попкову* заочно предъявили обвинение в организации теракта

Романа Попкова* связывают с терактом в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года, в ходе которого погиб русский писатель, военкор и участник СВО Владлен Татарский.

© Фото: roman.popkov.56, Facebook**

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в организации теракта проживающему на Украине журналисту Роману Попкову*.

Это произошло в ходе расследования теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года, в ходе которого погиб русский писатель, военкор и участник СВО Владлен Татарский (Максим Фомин).

«Попков*, по версии следствия, вел переписку с Дарьей Треповой* в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Впоследствии Трепова* принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента», - говорится в сообщении СК.

В Следственном комитете заявили, что продолжают устанавливать иных лиц, причастных к теракту, а также все обстоятельства этого преступления.

Ранее МВД России объявило Романа Попкова* в розыск.

* Внесены в список террористов.

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