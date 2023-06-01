МВД объявило в розыск Романа Попкова, которого связывают с терактом против Татарского

По информации СМИ Попков завербовал Дарью Трепову, которая передала статуэтку с бомбой Владлену Татарскому.

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МВД России объявило в розыск уехавшего из России журналиста Романа Попкова. Его связывают с терактом против русского писателя, военкора и участника спецоперации Владлена Татарского.

СМИ писали, что Попков завербовал Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку с бомбой 2 апреля 2023 года.

Известно, что Роман Попков успел отметиться в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в 2020 году. Тогда он попал за это в СИЗО на 15 суток.

Ранее журналист Евгений Норин рассказал, что Владлен Татарский догадывался, что его могут убить. А знакомая погибшего заявила, что он не унывал духом, был общительным и с первых секунд становился другом.