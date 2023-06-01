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«Ночью был кошмар»: жители Шебекино рассказали о сильнейшем артобстреле

Дмитрий Трунов
13:46 01.06.2023
Некоторые из них уже выехали из города, другим пока это не удалось.
«Ночью был кошмар»: жители Шебекино рассказали о сильнейшем артобстреле
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Минувшей ночью в городе Шебекино Белгородской области был сильнейший артиллерийский обстрел, рассказали RT местные жители. Некоторые из них уже выехали из города, другим пока это не удалось.

«Ночью был кошмар, стреляли сильно», - рассказал один из жителей города.

По словам этого человека, его отец пока не может оттуда выехать.

Другой местный житель сказал, что днем стало немного спокойнее, но обстрел все равно продолжался. Поэтому его семья решила уехать.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки украинских боевиков провести теракт против мирного населения Шебекино. Националисты пытались прорваться через границу силами двух мотопехотных рот, усиленных танками.

Попытка вторжения произошла около 3 часов утра по московскому времени после интенсивного обстрела гражданских объектов. Российские военные отразили три атаки противника в направлении Шебекино. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, были уничтожены больше 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и один пикап.

Ранее сообщалось, что в здании МВД в Шебекино после удара националистов вспыхнул пожар. На данный час известно о восьми пострадавших в результате обстрелов жителях города.

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