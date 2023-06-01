В МО РФ сообщили о срыве попытки киевского режима провести теракт против населения Шебекино

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Минобороны России заявило о срыве попытки противника провести террористический акт против мирного населения Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков сообщил о безуспешных попытках террористов вторгнуться на территорию России сегодня ночью. Для этой цели неприятелем были задействованы две мотопехотные роты, усиленные танками. Российские бойцы успешно отбили атаки террористов на Шебекино. Авиация нанесла 11 ударов по противнику, а ракетчики и артиллеристы выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметные системы нанесли два удара.

Противник с потерями отошел. Украинская сторона понесла потери. По словам представителя Минобороны, на территории Украины уничтожено более 30 террористов. Помимо живой силы, террористы потеряли несколько единиц военной техники: четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», пикап.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.