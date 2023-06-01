В здании МВД в Шебекино после удара националистов вспыхнул пожар

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В здании МВД в Шебекино Белгородской области после ночного удара националистов произошел пожар. Об этом сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время, пожарные тушат огонь.

Также источник не подтвердил информацию о якобы попытках прорыва украинских боевиков в Белгородскую область. Ранее эти данные не подтвердил и оперштаб региона. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, противника на территории области не было и нет, но сейчас идет массированный обстрел области. В городе Шебекино ранены восемь человек, никто не погиб.

Кроме того, собеседник «Звезды» отметил, что новости о якобы местах сбора для гражданских, желающих уехать - фейки. Их распространяют, чтобы собрать как можно больше мирных людей в одном месте и ударить по нему.