Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение польской географической комиссии о «переименовании» Калининграда в Крулевец процессом, граничащим с безумием.

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В Варминско-Мазурском воеводстве Польши устанавливают новые дорожные знаки, которые будут указывать маршрут на Крулевец вместо Калининграда. Об этом пишет Gazeta.pl.

В начале мая Комиссия по стандартизации географических названий вынесла рекомендацию, что отныне в польском языке по отношению к городу Калининграду должно использоваться только название Królewiec. Изменения вступили в силу 9 мая, и теперь начались реальные изменения.

По данным Главного управления национальных дорог и автомагистралей, в Варминско-Мазурском воеводстве имеется 26 щитов с указанием российского Калининграда. Все их заменят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение польской географической комиссии о «переименовании» Калининграда в Крулевец процессом, граничащим с безумием, который ничего хорошего для поляков не несет. Позже Песков назвал Польшу враждебным государством.

Депутаты Госдумы предлагали в ответ на антироссийскую политику Варшавы запретить проезд польским большегрузам по территории России.