Песков назвал Польшу враждебным государством

Заявления из Польши о готовности поддержать переворот в Белоруссии являются вмешательством в дела другого государства, подчеркнул представитель Кремля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным для России государством, комментируя заявления из Варшавы о подготовке к перевороту и боевым действиям в Белоруссии.

«Польша - это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть просто недружественным», - заявил он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Минска.

Сегодня польский генерал Вальдемар Скшыпчак заявил, что Запад готовится поддержать восстание против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Песков назвал враждебным действием переименование Польшей Калининграда в Крулевец и тот факт, что российскому послу Сергею Андрееву пытались помешать возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве.