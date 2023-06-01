Вучич заявил, что не общался с Путиным больше года из-за двуличия Запада

По его словам, на Западе сербам хотят запретить то, что «позволяют себе».

© Фото: Tomas Tkacik, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Президент Сербии Александр Вучич признался в интервью La Stampa, что больше года не говорил с российским коллегой Владимиром Путиным. Он объяснил это предвзятым отношением Запада к таким контактам.

По его словам, на Западе сербам хотят запретить то, что «позволяют себе». Сербский лидер подчеркнул, что он видел многих коллег из ЕС, которые ездили в Россию и общались с главой государства. Вучич считает, что, если бы то же самое сделал он, «все сказали бы: “Посмотрите на сербов”».

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербию подталкивают к вступлению в НАТО. По его словам, при этом Белграду угрожают Россией.

Президент Сербии говорил также, что коллективный Запад шантажирует Белград остановкой евроинтеграции из-за его нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.

Сербия находится под сильным прессингом Запада из-за отказа поддержать антироссийские санкции, но, подчеркнул Вучич, его страна постарается выстоять.