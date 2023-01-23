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Вучич допустил вероятность своего ухода в отставку для спасения Сербии

Ян Брацкий
23:21 23.01.2023
Александр Вучич заявил, что коллективный Запад шантажирует Белград остановкой евроинтеграции из-за его нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.
Вучич допустил вероятность своего ухода в отставку для спасения Сербии
© Фото: РИА Новости
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа находится, по сути, в состоянии войны. Об этом сербский лидер сказал обращаясь к нации.

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости <...> И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия - это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят», - цитирует ТАСС заявление Вучича.

Со слов президента Сербии, коллективный Запад усилил давление на официальный Белград, который не присоединился к антироссийским санкциям. Масла в огонь подливает режим непризнанного Косова, провоцирующий инциденты. По мнению Вучича, Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и новыми рестрикциями. На этом фоне Александр Вучич допустил вероятность своего ухода в отставку, если это сможет спасти страну.

Ранее Вучич заявил, что Белград не будет вводить против Москвы никаких санкций. В стране еще помнят об ущербе от международных ограничений, наложенных на Сербию в 90-е годы, уточнил он. Также Вучич не видит смысла запрещать русскую культуру.

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