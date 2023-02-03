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Вучич заявил, что Сербии нужно выстоять без санкций против России

Ирина Елагина
00:07 03.02.2023
Сербия находится под сильным прессингом Запада из-за отказа поддержать антироссийские санкции, но, как подчеркнул Александр Вучич, его страна постарается выстоять.
Вучич заявил, что Сербии нужно выстоять без санкций против России
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Сербия платит высокую цену, отказываясь поддержать антироссийские санкции, но не собирается уступать в угоду Западу. Президент Сербии Александр Вучич на парламентских слушаниях еще раз подчеркнул значимость отношений с Россией, несмотря на русофобские требования Запада.

Тон дискуссии в Сербском парламенте задала зампредседатель «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич, призвавшая Вучича ввести «хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения». Но глава Сербии дал понять, что славяне коней на переправе не меняют.

«Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше, чем чье-то большое "да" в избирательной кампании», - заявил сербский лидер парламентариям.

Вучич назвал твердость в отказе в поддержке санкций против России « вопросом репутации страны».

Ранее сербский лидер заявил, что Белград из-за позиции военного нейтралитета и отказа поддержать антироссийские санкции остался без союзников на Западе.

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