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Вучич заявил, что Сербию подталкивают ко вступлению в НАТО

Дмитрий Трунов
05:22 21.04.2023
По словам президента Сербии, Белград пугают опасностью со стороны Москвы, но сербы помнят про опасность со стороны Североатлантического альянса.
Вучич заявил, что Сербию подталкивают ко вступлению в НАТО
© Фото: @SNSSrbija, Youtube
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Западные политики стали призывать Белград вступить в НАТО, угрожая Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич. Однако угрозой для страны является сам Североатлантический альянс, сказал он в эфире TV Prva.

По словам президента Сербии, Белград пугают опасностью со стороны Москвы, но сербы помнят как раз про опасность со стороны Североатлантического военного блока.

«Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас», - подчеркнул Вучич.

Глава государства напомнил, что Сербия придерживается политики военного нейтралитета с 2007 года, когда Народная скупщина (парламент) приняла соответствующую резолюцию. Кроме того, сказал он, 23 апреля исполняется 24 года с даты авиаудара альянса по зданию Радио и телевидения Сербии. В результате тогда погибли 16 человек.

Сербский лидер подчеркнул, что Сербия останется нейтральной в военном отношении и не вступит в НАТО, пока он является президентом и верховным главнокомандующим.

Вучич заявил также, что представители Запада надоели ему постоянными требованиями ввести санкции против России.

«Пристали ко мне с введением санкций… Мне надоел уже этот вопрос. Только и повторяют, чтобы поддержал санкции», - признался глава республики.

Ранее Александр Вучич заявил, что давление по антироссийским санкциям на его страну будет нарастать. Однако для Белграда более приемлем вариант многополярности, подчеркнул он.

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