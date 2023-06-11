Освобожденные из украинского плена военнослужащие приземлились в Москве

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В воскресенье вечером в Москве приземлился борт с 94 освобожденными российскими бойцами. В украинском плену военным грозила смертельная опасность. Теперь им предстоит пройти курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что с подконтрольной Украине территории вернулись 94 российских бойцов. Сейчас освобожденным военным оказывается вся необходимая помощь, в том числе и психологическая.

Вернувшиеся на Родину бойцы уже передали привет родным и близким. Также они выразили слова благодарности всем неравнодушным.

Напомним, в прошлом месяце из украинского плена вызволили трех российских летчиков. До этого на Родину вернулись 40 наших военных.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.