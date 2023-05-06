Из украинского плена вернули трех российских летчиков

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня из украинского плена удалось вернуть трех российских летчиков. Вызволить их удалось в результате сложного переговорного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В данный момент офицерам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Вскоре освобожденных военных доставят в медицинские учреждения МО РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что летчикам в плену грозила смертельная опасность.

Напомним, в конце прошлого месяца с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвратили 40 российских военнопленных.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.