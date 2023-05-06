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Из украинского плена вернули трех российских летчиков

Сергей Лебедев
15:04 06.05.2023
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Из украинского плена вернули трех российских летчиков
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Сегодня из украинского плена удалось вернуть трех российских летчиков. Вызволить их удалось в результате сложного переговорного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В данный момент офицерам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Вскоре освобожденных военных доставят в медицинские учреждения МО РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что летчикам в плену грозила смертельная опасность.

Напомним, в конце прошлого месяца с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвратили 40 российских военнопленных.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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