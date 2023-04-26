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Освобожденные из плена российские военнослужащие пообщались с родными

17:05 26.04.2023
Как заявили в МО РФ, в плену на территории, подконтрольной киевскому режиму, военнослужащим грозила смертельная опасность.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Освобожденные из плена российские военнослужащие смогли пообщаться с родными по телефону. Кадры публикует Минобороны России.

«Все нормально, скажи всем», - успокоил родственников один из пленных в видеозаписи от МО РФ. 

Сегодня с территории, подконтрольной киевскому режиму, было возвращено 40 российских военнопленных. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, в плену им грозила смертельная опасность. 

Военно-транспортная авиация ВКС России доставит освобожденных военнослужащих в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. 

При этом бойцам уже оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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