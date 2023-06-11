В МО РФ сообщили о возвращении 94 российских пленных
В МО РФ сообщили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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В Министерстве обороны России сообщили о возвращении 94 российских военнослужащих с подконтрольных киевскому режиму территории.
По сообщению российского оборонного ведомства, в плену этим бойцам грозила смертельная опасность.
«Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в Минобороны России.
Ранее в пресс-службе МО РФ сообщили, что из украинского плена удалось вернуть трех российских летчиков. В Минобороны России уточнили, что пилотов удалось вызволить в результате сложного переговорного процесса.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.