Армия В МО РФ сообщили о возвращении 94 российских пленных В МО РФ сообщили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: В Министерстве обороны России сообщили о возвращении 94 российских военнослужащих с подконтрольных киевскому режиму территории. По сообщению российского оборонного ведомства, в плену этим бойцам грозила смертельная опасность. «Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в Минобороны России. Ранее в пресс-службе МО РФ сообщили, что из украинского плена удалось вернуть трех российских летчиков. В Минобороны России уточнили, что пилотов удалось вызволить в результате сложного переговорного процесса. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика