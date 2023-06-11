Эвакуация под обстрелами: как Белгородская область отражала атаки киевского режима

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Долгое время украинские диверсанты терроризировали Белгородскую область. Несколько раз они пытались перейти границу и штурмовать пограничные переходы, но все были уничтожены.

Обстрелы региона со стороны Украины велись плотные и неизбирательные. Из Шебекино и соседних населенных пунктов на сегодняшний день эвакуированы практически все жители. Людей увозят в Белгород, размещают в общежитиях и санаториях, тем, кто все же решил остаться, помогают волонтеры.

Сколько домов уничтожили националисты - властям только предстоит подсчитать. Со стороны Украины бьют в основном по жилому массиву. Это видно по дворам многоэтажек, все полностью разрушено, но некоторые жители Шебекино все равно отказываются покидать свои квартиры. Оставить свое жилье - нелегкое решение.

Возможность покинуть город самостоятельно есть не у всех. Российские военнослужащие, зная про это, не остаются в стороне. Их основная задача - защита приграничных территорий, но кроме этого, они помогают местным эвакуироваться.

В одном строю с военнослужащими - добровольцы, которые помогают довезти людей, эвакуированных из самых опасных участков Белгородской области в пункты временного размещения. Детей направляют на летний отдых. Взрослым помогают найти новую работу. Работники Центра занятости проводят ярмарки вакансий прямо в общежитиях. К сбору подключились общественники и предприниматели из разных городов, пострадавшим помогают медики.

Прикрываясь интенсивными артеллирийскими обстрелами гражданских, украинские террористы 4 июня попытались проникнуть в Новую Таволжанку. Российские военнослужащие и погранслужба ФСБ остановили националистов и уничтожили более 10 боевиков и технику. Как пишет американское издание Military Watch Magazine, в составе ДРГ при атаках на Белгородскую область участвовали польские наемники, которых на стороне Украины порядка 20 тысяч. Особое внимание - на то, чем орудуют наемники - штурмовые винтовки бельгийского производства. Премьер Бельгии поручил спецслужбам изучить ситуацию с использованием Украиной бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Киев же отчитываться не захотел и просто проигнорировал запрос.

Тем временем Белгородская область готовится отразить любые атаки террористов. Над обеспечением безопасности людей, помимо всех силовых ведомств, трудится - Добровольческая народная дружина. Это не профессиональные военные. Простые рабочие, юристы, экономисты и учителя. Главный стимул для каждого - научиться защищать себя, свою семью и близких. Добровольцы говорят: вместе с военными готовы защищать Белогорье, родной город, каждую улицу, каждый дом.