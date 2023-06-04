Эвакуированные жители Шебекино показали квартиры, в которых их поселили

Все комнаты оснащены мебелью и необходимой бытовой техникой - газовыми плитами и стиральными машинами.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Жителей районов Белгородской области, подвергшихся атакам украинских боевиков, продолжают доставлять в пункты временного размещения. Некоторых эвакуированных расселяют в новом общежитии квартирного типа в БелГУ, построенном в конце прошлого года.

Все комнаты оснащены мебелью и необходимой бытовой техникой. В них есть газовые плиты и стиральные машины. Люди говорят, что даже не ожидали увидеть такое.

«Все очень комфорт. Даже не ожидали этого. Есть душевая, санузел, кухня. Рассчитано на шесть человек», - рассказывает житель Шебекино Александр.

Мужчину с сыном поселили вместе с другой семьей. Александр приехал три дня назад. В родном городе осталась своя квартира.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что больше четырех тысяч жителей приграничных районов находятся в пунктах временного размещения. Власти ведут учет всех прибывших и помогают им.

По словам главы региона, власти продолжают уговаривать людей эвакуироваться, и жители продолжают прибывать.