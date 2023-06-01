На приграничной территории со стороны Украины уничтожены более 50 боевиков.

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В атаке на Шебекино в Белгородской области участвовали до 70 украинских боевиков, танки, пикапы и бронемашины. Об этом сообщили в российском Минобороны, где представили хронологию наступления националистов.

«Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ"», - заявили в оборонном ведомстве.

Террористы режима Зеленского предприняли несколько попыток вторгнуться на российскую территорию. С четырех до десяти часов утра военнослужащие «Западной» группировки войск нанесли по противнику серию мощных ударов из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, тяжелых минометов. По отступающим боевикам и их резервам «отработали» ВКС России.

Сообщается, что на приграничной территории со стороны Украины уничтожены более 50 боевиков. Противник понес тяжелые потери в живой силе и технике.