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Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекино

Дмитрий Трунов
11:24 01.06.2023
В том числе власти Белгородской области держат в курсе главу государства о мерах помощи населению.
Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекино
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Министерство обороны РФ, погранслужба ФСБ, МЧС и белгородские власти постоянно докладывают Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В том числе власти Белгородской области постоянно держат в курсе главу государства о мерах помощи населению в связи с ситуацией в городе, сказал представитель Кремля.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе его доклада президенту о ситуации на границе было принято решение, что дети из Шебекино не будут сдавать госэкзамены, которые проходят в том числе в эти дни. Для них продумают механизм зачисления в вузы без экзаменов.

Ситуация в городе резко обострилась ночью на 1 июня. Практически всю ночь Шебекино находился под огнем РСЗО «Град».

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