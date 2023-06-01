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Гладков: противника в Белгородской области не было, но идет массированный обстрел

08:57 01.06.2023
Администрации районов и городов сейчас занимаются вывозом людей, сообщил губернатор области.
© Видео: vvgladkov, Telegram © Фото: vvgladkov, Telegram
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Противника на территории Белгородской области не было и нет, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сейчас идет массированный обстрел области. В городе Шебекино ранено восемь человек, но никто не погиб.

«Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах», - сообщил он.

По словам Гладкова, сейчас администрации районов и городов занимаются вывозом людей. Но делать это под непрекращающимся обстрелом нельзя.

Вывоз местных жителей продолжится, когда ситуация станет более безопасной. Гладков подчеркнул, что власти не публикуют места сбора людей, потому что они могут стать мишенью для обстрела.

«Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам», - сказал губернатор.

Ранее данные о прорыве в Белгородскую область со стороны Украины опроверг региональный оперштаб. По их данным, в Шебекино слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы РФ, говорилось в сообщении.

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